Sobadan Sızan Karbonmonoksitten 3 Kişi Zehirlendi

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 kızı tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evlerinde ikamet eden Nesrin Maltaş ile kızları Buse ve Arzu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Maltaş ailesi, 112 Acil Sağlık görevlilerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve iki kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.