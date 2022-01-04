SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ - Haberler
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SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, kömür sobasının bulunduğu odada uyuyan Samet Çulha (40) ile oğulları Hüseyin (6) ve Ali (9) Çulha, karbonmonoksit zehirlemesi nedeniyle hayatını kaybetti.

ADANA (DHA) - ADANA'da, kömür sobasının bulunduğu odada uyuyan Samet Çulha (40) ile oğulları Hüseyin (6) ve Ali (9) Çulha, karbonmonoksit zehirlemesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Alt kattaki dairede oturan Samet Çulha, gece oğulları Ali ve Hüseyin ile kömür sobasının yandığı odada, eşi Asiye Çulha ise yatak odasında uyudu. Asiye Çulha, sabah okula gidecek olan Ali'yi uyandırmak için odaya geçtiğinde eşi ve çocuklarını hareketsiz yatarken buldu. Çulha'nın bağırdığını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, baba ve oğullarının hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Samet Çulha ve oğulları Hüseyin ile Ali'nin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ

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