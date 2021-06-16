Sobadan sızan gaz arıcıyı hayattan kopardı

Denizli'de 29 yaşındaki arıcı çadırının içinde yaktığı sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Denizli'de 29 yaşındaki arıcı çadırının içinde yaktığı sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Hisar Mahallesinde arıcılık yapan 29 yaşındaki Mustafa Akdemir, Otmanlar Mevkiinde bulunan çadırında ısınmak için soba yaktı. Uykuya dalan Akdemir, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Muğla Köyceğiz Karaçam mahallesinden getirdiği kovanlarıyla bal üretimi yapan Akdemir'den haber alamayan yakınları çadıra geldi. Kandemir'i çadır içinde hareketsiz bulan yakınları sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kandemir'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı