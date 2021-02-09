Son dakika haberleri: Sobadan sızan gaz 14 yaşındaki Kadir ve anneannesinin sonu oldu
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Son dakika haberleri: Sobadan sızan gaz 14 yaşındaki Kadir ve anneannesinin sonu oldu

09.02.2021 19:22 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:19
Son dakika haberleri: Sobadan sızan gaz 14 yaşındaki Kadir ve anneannesinin sonu oldu

Son dakika gelişmesine göre - Sobadan sızan gaz 14 yaşındaki Kadir ve anneannesinin sonu oldu Haber alınamayan yaşlı kadın ve torunu hayatını kaybetti Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendilerinden haber alınamayan yaşlı kadın ve 14 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbon monoksitten zehirlenmiş halde bulundu.

- Sobadan sızan gaz 14 yaşındaki Kadir ve anneannesinin sonu oldu

Haber alınamayan yaşlı kadın ve torunu hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendilerinden haber alınamayan yaşlı kadın ve 14 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbon monoksitten zehirlenmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Kadir ve anneannesi hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi İkizliçeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün 14 yaşındaki Kadir Kurtaran, yalnız yaşayan anneannesi Sadet Kurtaran'ın evine gitti. Anneannesi ile birlikte geceyi geçiren Kadir Kurtaran ile Sadet Kurtaran'dan haber alamayan yakınları eve gitti. İçeri giren yakınları, anneanne Kurtaran ve 14 yaşındaki Kadir'i hareketsizce yatarken buldu. Yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından anneanne ve torununun sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan anneanne ve torunu öldü

Ekipler tarafından Kadir Kurtaran Körfez Devlet Hastanesi'ne, Sadet Kurtaran ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın ve torunun yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. 14 yaşındaki Kadir ambulansa taşınırken annesi olduğu öğrenilen, "Annesinin kuzusu. Ne olur kaldırın diyorum, kaldırın" diyerek gözyaşı döktü. Tedavi altına alınan 14 yaşındaki Kadir Kurtaran ve anneannesi Sadet Kurtaran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri: Sobadan sızan gaz 14 yaşındaki Kadir ve anneannesinin sonu oldu
Son dakika haberleri: Sobadan sızan gaz 14 yaşındaki Kadir ve anneannesinin sonu oldu
Son dakika haberleri: Sobadan sızan gaz 14 yaşındaki Kadir ve anneannesinin sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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