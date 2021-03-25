AĞRI Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AĞRI Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı

25.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:01

Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktıAĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Konakbey köyünde Mehmet Karaaslan'a ait evi kullanılamaz hale getiren yangında, aile üyeleri de kendilerini son anda dışarıya atarak kurtardı.

Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı

AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Konakbey köyünde Mehmet Karaaslan'a ait evi kullanılamaz hale getiren yangında, aile üyeleri de kendilerini son anda dışarıya atarak kurtardı.

Yangın, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Konakbey köyünde Necibe (53)-Mehmet Karaaslan (58) çiftinin yaşadığı evde soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Damda başlayan alevlerin evi sarması üzerine dışarı çıkarak kendilerini kurtaran Karaaslan çifti komşularından yardım istedi. Patnos Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahele ettiği yangın söndürüldü. Karaaslan çiftinin evi kullanılamaz hale geldi.

AĞRI Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı
AĞRI Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı
AĞRI Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı
AĞRI Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Deniz Türüç
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AĞRI Soba bacasından sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:07:48. #1.15#
title