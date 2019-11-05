Snowden: İktidar kurumları olan internet tarayıcıları ve hizmet sunucularına kesinlikle güvenmeyin
ABD'nin gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Edward Snowden, tüketicilerin, “iktidar kurumları” olarak değerlendiği internet tarayıcıları ve hizmet sunucuları kesinlikle güvenmemesi gerektiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Edward Snowden, tüketicilerin, "iktidar kurumları" olarak değerlendiği internet tarayıcıları ve hizmet sunucuları kesinlikle güvenmemesini istedi.
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski ajanı Edward Snowden, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa internet teknolojisi konferansına geçici olarak sığındığı Rusya'dan görüntülü telefonla konuşmacı olarak katıldı. Euronews.com'da Görüntüle