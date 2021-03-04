Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıkış tarihi duyuruldu
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Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıkış tarihi duyuruldu

04.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:20
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıkış tarihi duyuruldu

Taktiksel nişancı oyunu ne zaman çıkacak?

Yayıncı ve geliştirici CI Games, Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin 24 Haziran'da PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacağı duyurdu. 39,99 $/ 39,99 €/ 34,99 £ fiyatları üzerinden satışa çıkacak.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Tanıtım Yazısı

Sniper Ghost Warrior Contracts 2, 1000 metreyi aşan mesafelerden gerçekleştirilecek suikast görevleri ile zaten çok beğenilen seride çıtayı daha da yükseltiyor. Günümüz Ortadoğu bölgesinde geçen tek oyuncu görevlerinde, düşman hattının gerisinde heyecan ve gerilim yüklü bir taktik muharebe seni bekliyor.

Bir keskin nişancı suikastçı olarak, yakın muharebe becerilerinle ve muazzam uzak mesafelerden atışlarla çeşitli hedefleri indir.

Gerilim yüklü tek oyuncu görevini yüzünün akıyla tamamlamak için doğru taktik kararları alman ve gizlilik tekniklerini ustaca kullanman gerek.

Ortadoğu'nun çatışma bölgelerinde 5 farklı devasa haritayı keşfet.

20 yeni kontratı ve çeşitli yan operasyon görevlerini tamamla.

Aslına uygun çok çeşitli silah, teçhizat ve donanımlar ile mükemmel keskin nişancı deneyimini keşfet.

Tekrar oynanabilir kontatlarda her seferinde farklı bir yaklaşım ile yeniden oyna, tüm hedefleri tamamla ve maksimum ödülü topla.

Zenginleştirilen grafik kalitesi ve geliştirilmiş oyun motoru ile muhteşem bir görselliği deneyimle.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Oynanış Fragmanı

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Kaynak: Playerbros

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