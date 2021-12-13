Sniper Elite 5 çıkış tarihi duyuruldu

Ödüllü serinin en son oyunu olan Sniper Elite 5, benzersiz keskin nişancılık, taktiksel üçüncü şahıs dövüşü ve gelişmiş bir öldürme kamerası sunuyor. Çarpıcı ayrıntılarla duyurulan birçok gerçek dünya konumu ve her zamankinden daha fazlasını keşfetmenizi sağlayan gelişmiş bir geçiş sistemi ile şimdiye kadarki en sürükleyici haritalarda savaşın.

Fransa, 1944 – Brittany kıyılarındaki Atlantikwall tahkimatlarını zayıflatmak için ABD Korucuları'nın gizli operasyonunun bir parçası olarak, seçkin nişancı Karl Fairburne, Fransız Direnişi ile temas kurar. Yakında, Müttefikler Avrupa'yı işgal etmeden önce savaşı sona erdirmekle tehdit eden gizli bir Nazi projesini ortaya çıkarırlar: Kraken Operasyonu.

INVASION MODU

Başka bir oyuncunun hikayesinin bir eksen keskin nişancısı olarak işgal edin ve ölümcül bir kedi fare oyununa katılın, avınızı takip ederken meydan okumaya yeni bir boyut kazandırın. Alternatif olarak, Karl olarak yardım çağırabilir ve zor bir durumdan kurtulmanıza yardımcı olmak için ikinci bir keskin nişancı uğrayabilirsiniz.

ÇOK OYUNCULU

Karakterinizi ve yüklemenizi özelleştirin ve keskin nişancılık becerilerinizi gerçekten test edecek yoğun rekabetçi 16 oyuncu savaşına girerken XP, madalyalar ve kurdeleler kazanın. Co-op daha çok sizin tarzınızsa, Hayatta Kalma modunda düşman dalgalarına karşı 3 oyuncuya kadar ekip kurabilirsiniz.

Sniper Elite 5, 2022'de PC, Xbox One, Xbox Series X S, PS4 ve PS5 için çıkış yapacak.

SNIPER ELITE 5 FRANCE FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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