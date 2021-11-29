Sniper Elite 3 sistem gereksinimleri 2021! Sniper Elite sistem gereksinimleri neler?
Taktiksel üçüncü şahıs shooter oyunu olan Sniper Elite 3'ün sistem gereksinimleri neler? Sniper Elite 3 kaç GB? Sniper Elite sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberimizde…
Sniper Elite 3 oyuncuları Almanya'nın kötü şöhretli Afrika Korps'una karşı vahşi bir çatışmayla Kuzey Afrika'nın affedilmez ama egzotik arazisine götürüyor.
Müttefiklerin direnişini sona erdirebilecek bir Nazi süper silah programını sabote etmek için ölümcül bir aceleyle Batı Çölü'nün bükülen kanyonları, yemyeşil vaasları ve antik kentlerinde hedeflerinizi takip edin.
2014 TIGA Games Industry ödüllerinin kazananı Sniper Elite 3'ün Sistem Gereksinimleri neler? Sniper Elite 3 kaç GB?
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İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® Vista (Service Pack 2) veya Windows® 7 (Service Pack 1) veya Windows® 8 veya Windows 8.1. Windows® XP DESTEKLENMEZ.
İşlemci: SSE3 (Intel® Pentium® D 3GHz/ AMD Athlon™ 64 X2 4200) veya daha yenisine sahip çift çekirdekli CPU
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Haberler i: NVIDIA® GeForce® 8800 serisi/ ATI Radeon™ HD 3870 veya daha iyisi
Sniper Elite 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 18 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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