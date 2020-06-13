Snapchat Oyun Dünyasına El Atıyor: Ortalık Çok Karışacak
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Snapchat Oyun Dünyasına El Atıyor: Ortalık Çok Karışacak

Bir zamanların en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Snapchat oyun dünyasına el atma kararı aldı.

Snapchat Oyun Dünyasına El Atıyor: Ortalık Çok Karışacak
13.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:48

Bir zamanların en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Snapchat oyun dünyasına el atma kararı aldı. Uzun bir süredir geliştiriciler ile yeni yeni projeler hazırlayan şirketin hedefini büyüttüğü görülüyor.

Sosyal medya şirketlerinden yazılım firmalarına kadar neredeysen bütün kuruluşlar bir şekilde oyun dünyası ile yolunu kesiştirmeye çalışıyor. Normal şartlarda sadece sosyal medya platformu olarak çalışan Facebook, yine oyuncularla ilgili kendi platformu içerisinde özel değişiklikler yaptı. Amazon gibi bir e-ticaret firması bile, oyun dünyası ile yolunu sosyal platformlarla buluşturdu. Şimdi ise Snapchat oyun dünyası ve bütün oyuncularla bağlantıya geçmek istiyor.

Snapchat oyun piyasasında daha büyük yer açmak istiyor

Snapchat tarafından kurulmuş olan Snap Games girişimine oyun geliştiricilerini de dâhil eden şirket, bugün ABD'li oyun devi Zynga ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık ile birlikte oyun dünyasında daha geniş bir yer almaları bekleniyor. Böylece gamer dünyasında kendisine daha büyük bir alan açmak istiyor.

Şirketin yapmak istediği yenilikler arasında sadece bunlar yok. Geliştirici kitlerine yapılan yükseltmeler ile birlikte, daha zengin üçüncü parti deneyimleri sunuluyor. Bunların arasında son zamanlarda büyük bir dikkat çekmeyi başaran Snap Minis adı verilen yeni bir inisiyatif de bulunuyor. Fakat şimdilik bu sosyal medya devinin gözünü daha çok oyun dünyasına çevirdiği biliniyor.

Firmanın bildirdiğine göre; Snap Kit'e entegre bir şekilde çalışmalarını devam ettiren 800 geliştirici yer alıyor. Burada toplamda 150 milyon kullanıcı erişim sağlama imkanına sahip. Elbette her şey bu şirket için toz pembe değil. Geliştiricilerle ilgili bazı sorunlar da yaşanıyor. Özellikle de Facebook ve Twitter gibi platformların geliştiriciler hakkında çok fazla destek sunmadığı ve sorunlar yaşadığı biliniyor. Muhtemelen snapchat de yine bu problemli yollardan geçecek. Sizce Snapchat böyle faaliyetleri ile yeniden dikkat çekmeyi başarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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