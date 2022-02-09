Smoshka kimdir? Smoshka gerçek adı nedir?

Video içerikleri ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Smoshka, Youtube, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında takipçileriyle buluşuyor. Teknoloji ve alışveriş konseptli video içerikleriyle öne çıkan başarılı video içerik üreticisinin daha yakından tanımak isteyenler, Smoshka kimdir ve Smoshka gerçek adı nedir gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

SMOSHKA KİMDİR?

Smoshka, gerçek adıyla "Sümeyra Teymur" Haberler.com'un CEO'sudur. Youtube, Instagram ve Facebook'ta yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Sümeyra Teymur, sosyal medyada "smoshka" adını kullanıyor. Çok geniş bir içerik yelpazesi ile takipçilerinin karşısın çıkan Teymur'un içeriklerinde teknoloji, alışveriş ve sosyal hayata dair konular öne çıkıyor.

SÜMEYRA TEYMUR KİMDİR?

Sümeyra Teymur, 1 Ağustos 1984 yılında Batman'da dünyaya geldi. Dokuz çocuklu bir ailenin 7. çocuğu olan Teymur, ilkokul ve lise eğitimini Batman'da tamamladı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdi, 2007 yılında mezun oldu. Aynı yıl MEB'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İslam Mezhepleri Tarihi üzerine yaptı.

2012 yılında öğretmenlik mesleğinden istifa ederek, önceden part time olarak sürdürdüğü dijital yayıncılık alanında full time çalışmaya başladı. 2015 yılında kurduğu Brokoli Labs şirketinde mobil uygulamalar ve UX/UI tasarım üzerine çalıştı. 2017 yılının sonlarına doğru Haberler.com'un CEO'su oldu. Haberler.com'da CEO göreviyle kariyerine devam etmektedir.

Dijital yayıncılık yanında girişimcilik kimliğiyle de çalışmalar yapan Sümeyra Teymur, 2019 yılında QRAS markasını kurarak muhafazakar tekstil sektörüne girdi. QRAS markası dünya çapında bir muhafazakar tekstil ve e-ticaret pazar yeri olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Zeynep Reyyan adında bir kız annesi olan Sümeyra Teymur, 2 yabancı dil bilmektedir.

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