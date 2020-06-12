- SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar
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- SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar

- SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

12.06.2020 20:54 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:23

- SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar

HALEP - Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklar, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristlerden en az 6'sının etkisiz hale getirildiğini aktardı.

- SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar

Kaynak: İHA

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