- SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar
- SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
12.06.2020 20:54 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:23
- SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar
HALEP - Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Suriye'nin Azez ilçesinin güneyindeki Kefer Haşer hattında sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklar, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristlerden en az 6'sının etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Kaynak: İHA