Smear testinde mahalle baskısı: 'Hem evli değil, hem konuşuyor' Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2018 yılında 570 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konuldu ve yaklaşık 311 bin kadın bu hastalıktan hayatını kaybetti.

DUVAR - Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2018 yılında 570 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konuldu ve yaklaşık 311 bin kadın bu hastalıktan hayatını kaybetti. Dünyada, kadınlarda görülen en yaygın dördüncü, Türkiye'de ise en yaygın onuncu kanser türü olan rahim ağzı kanseri, smear testi ile erken teşhis edilebiliyor. Ancak testin Türkiye'de yaygın bir şekilde uygulandığını söylemek mümkün değil. TÜİK 2016 Sağlık Araştırması'na göre hiçbir zaman smear testi yaptırmayan 15 yaş üstü kadınların oranı yüzde 69.3. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ayşe Akın, bu oranın çok düşük olduğuna dikkat çekiyor ve "Smear testinin erken tanı için hayati bir önemi var, 65 yaşına kadar 5 yılda bir smear alınmalı" diyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Irmak Saraç ise "Bir kadın ömrü boyunca bir kez bile smear testi yaptırırsa rahim ağzı kanserinden ölme olasılığı çok düşüyor" diye konuşuyor.

30-65 yaş arası kadınlar smear testini aile sağlığı merkezlerinde ve KETEM'lerde ücretsiz olarak yaptırabiliyor. Öte yandan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve mahalle baskısı sebebiyle smear testi yaptırmak kadınlar için bir eziyet haline geliyor. Aktif bir cinsel hayatı olan ancak evli olmayan kadınlar, hekimin ya da hastane yönetiminin kötü muamelesine maruz kalacağı endişesiyle smear testi yaptırmaktan vazgeçebiliyor. Tanıklığını Gazete Duvar'a anlatan bir kadın "Suç işlemişim gibi davrandılar, bekaretimi sorguladılar" diyor. Bir başka kadın ise hekimin kendisine "Hem evli değil, hem herkesle her şeyi yapıyor, hem konuşuyor" dediğini anlatıyor.

Kaynak: DailyMotion.com