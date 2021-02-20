SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü

20.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:34
SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip1 hastası Mustafa Duru (3), engelli yürüteci ile mikro tekerlekli sandalyesine kavuştu.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip1 hastası Mustafa Duru (3), engelli yürüteci ile mikro tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Muhammet- Yüksel Duru çifti, ikinci çocukları Mustafa'nın 6 aylıkken boynunu destek olmadan tutamadığını fark etti. Mustafa Duru'nun, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tahlil ve muyaneleri sonucunda, 'SMA Tip1' hastası olduğu belirlendi. Yatağa bağlı, karnından mideye uzanan hortumla beslenen Mustafa Duru'nun, tedavisi sürüyor. Ancak yürümekte zorlanan Mustafa Duru'nun, fiziksel fonksiyonlarının güçlenmesi için engelli yürüteci ve mikro tekerlekli sandalyeye ihtiyacı bulunuyor. Maddi durumu iyi olmayan Muhammed Duru, oğlunun ihtiyacı toplam 45 bin lira değerindeki yürüteç ve mikro tekerlekli sandalyeyi alabilmek için valilikten aldığı izinle, geçen 7 Ocak'ta yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerin ilgi gösterdiği kampanya, 1 ay içerisinde tamamlandı. Mustafa Duru'nun fiziksel fonksiyonlarını güçlendirecek engelli yürüteci ve mikro tekerlekli sandalyeleri alındı.

Kurulan cihazları kullanan Mustafa Duru'nun mutluluğu yüzüne yansıdı.

Baba Muhammet Duru, "Birçok SMA hastası bu iki cihazı kullanıyor. Yürüteç oğlumun ayaklarını güçlendiriyor. Evde her gün belirli saatlerde kullandığı sürece fayda sağlayacak. Mikro tekerlekli sandalye ise kollarının güçlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Omuzlarının ve kollarının güçlenmesine neden olacak. Bu iki cihazıda kullanan aileler çok fayda sağladığını söylediler. Bu iki cihaz yurt dışından geldiği için döviz kuruna bağlı ve 40 bin liranın üzerinde bir maliyeti var. Biz de Aydın Valiliği izniyle başlattığımız kampanya tamamlandıktan sonra cihazlarımızı aldık. Bize bu anlamda destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü
SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü
SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü
SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü
SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü
SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Mart İzmir Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SMA hastası Mustafa Duru'nun yüzü güldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 15:46:00. #1.15#
title