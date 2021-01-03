SMA hastası Alparslan bebek yardım bekliyor

PREMATÜRE olarak dünyaya gelen ve 35 gün süren yoğun bakım savaşını kazanan 5 aylık Alparslan bebek, şimdi de SMA Tip1 hastalığı ile mücadele ediyor.

PREMATÜRE olarak dünyaya gelen ve 35 gün süren yoğun bakım savaşını kazanan 5 aylık Alparslan bebek, şimdi de SMA Tip1 hastalığı ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl ikiz bebeklerini kaybeden Ergün ve Gülserin Başoğlu çifti, SMA Tip1 hastası oğulları Alparslan'ın yaşaması için yardım kampanyası başlattı.

İstanbul'da yaşayan Başoğlu çiftinin bebekleri Alparslan SMA Tip1 hastalığı ile mücadele ediyor. Minik Alparslan'ın SMA Tip1 hastası olduğu, 3 aylıkken kas hareketlerindeki azalmadan şüphelenilerek yapılan rutin kontroller sonrası teşhis edildi. Tedavi için ise yurt dışında uygulanan gen terapisi için yaklaşık 2,5 milyon dolara ihtiyaç var. Aile, oğullarının sağlığına kavuşması için birçok SMA hastası aile gibi bireysel yardım kampanyası başlattı. Aile oğullarının tedavi için herkesin az çok demeden destek olmasını istiyor.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KÖTÜYE GİDİŞİNİ İZLEMEK İSTEMİYORUM"

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan anne Gülserin Başoğlu, sağlık çalışanı olarak bu süreçte çok zorlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bir yıl önce ikiz bebeklerimi kaybetmiştim. Bir sene sonra Alparslan dünyaya geldi. Prematüre olarak doğdu. 33 haftalık olarak doğdu, 35 gün yoğun bakımda kaldı. 35 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Eve geldik her şey yolundaydı. 3 aylık rutin kontrollerimizde doktorumuz hareketlerinin azlığından dolayı SMA Tip 1 Hastalığı için tahlil istedi. 1 ay sonra da sonuç çıktı. SMA tip olduğunu öğrendik. Bu hastalığın tedavisi yurt dışında. Devlet büyüklerinden bize yardım etmelerini istiyorum. Bebeğim çok küçük. İkiz bebeklerimi kaybettim bunu da kaybetmek istemiyorum. Her gün gözümün önünde kötüye gidişini izlemek istemiyorum. Keşke o param olsa da yarın yurt dışına gidip oğlumu tedavi ettirsem."

"BU BENİM SAVAŞIM ARTIK"

İkiz bebeklerinin ölümünden sonra büyük yıkım yaşadıklarını ifade eden baba Ergün Başoğlu da oğulları Alparslan'ın yaşaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti. Baba Başoğlu, "İlk haberi aldığımızda bunu eşime nasıl söyleyeceğimi bilemedim. İlk temasım SMA'lı ailelere ulaşmak oldu. Kampanya başlattık. Yurt dışında bu tedaviyi yapan hastaneyle irtibata geçtik. Mailleri attık. Ellerinden geldikçe 3-5 demeden bize yardım etmelerini istiyorum. Çok zor bir süreç. Herkesi arıyorum tanıdık tanımadık. Bu benim savaşım artık. Babalar ağlamaz diyorlar ama ben ağlıyorum. Sonucu iyi ya da kötü ben bu ilaca ulaşmak istiyorum." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı