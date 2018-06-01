Slovenya'da Hayranlarıyla Buluşan Burak Özçivit, Polis Kontrolünde Havalimanına Götürüldü

Kara Sevda dizisinin Slovenya'daki gösterimine katılan Burak Özçivit, ardından bir alışveriş merkezinde hayranları ile buluştu.

POLİS KONTROLÜNDE GÖTÜRÜLDÜ

Buluşmada yaşanan izdiham nedeniyle polis müdahale etmek zorunda kaldı. Yakışıklı oyuncu hayranları ile buluşmasının ardından polis kontrolünde havalimanına götürüldü.

KARA SEVDA FAS'TA İLK ÜÇE GİRDİ

Fas'ta gerçekleştirilen TV ölçümlerinde 'Beni Affet', 'Kara Sevda' ve 'Asla Vazgeçmem' dizileri 'En Çok İzlenenler' listesine girdi. Fas merkezli Maroc Metre şirketinden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde televizyon seyircilerine yönelik yapılan ölçümler sonucunda, 'Beni Affet' birinci sırayı alırken, 'Kara Sevda' ikinci,'Asla Vazgeçmem' ise üçüncü sırada yer aldı.