Slavko Curuvija Cinayeti: Sırp Casuslar, 1999'daki Gazeteci Cinayetinden Hapse Atıldı

Sırbistan'da dört eski casus, gazeteci Slavko Curuvija'nın 1999'da öldürülmesi suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Belgrad'daki mahkeme, iki sanığa 30'ar yıl, diğer iki sanığa da 20'şer yıl hapis cezası verdi.

2006'da ölen Sırp lider Slobodan Miloşeviç'e karşı eleştirel haberleriyle tanınan Curuvija, evinin önünde öldürülmüştü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, yakın geçmişte ilk kez birilerinin bir gazeteci cinayeti nedeniyle hapse atıldığını açıkladı.

Mahkemenin kararında Curuvija'nın ölüm emrini "bilinmeyen bir şikinin" verdiği belirtildi. Curuvija'nın ailesi geçmişte cinayetten Miloşeviç'i sorumlu tutmuştu.

Slavko Curuvija Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Karar, muhalif seslere karşı suçların cezasız kalamayacağına dair net bir mesaj verdi" denildi.

Slavko Curuvija kimdi?

Curuvija, Sırbistaan'ın ilk bağımsız günlük gazetesi owner of Dnevni Telegraf ve Evropljanin dergisinin sahibi ve genel yayın yönetmeniydi.

O dönem adı Yugoslavya olan ülkede, Kosova'daki siyasi mahkumların durumlarıyla ilgili bir dizi haber yapmıştı.

Yayınlarında Miloşeviç'e sert eleştiriler yöneltiliyordu ve hükümetin ulusal basına yönelik kovuşturmalarının hedefi olmuştu.



Gazeteci, Nisan 1999'da bir hükümet yanlısı gazetenin, Curuvija'nın NATO'nun eski Yugoslavya'ya karşı giriştiği hava saldırılarına destek verdiğini iddia eden bir köşe yazısını yayımlamasından günler sonra suikaste kurban gitmişti.

Miloşeviç, 2006'da Lahey'deki BM Mahkemesi'nde yargılandığı sırada ölmüştü. Cinayet Curuvija, Belgrad'taki evinin önünde, 14 kez vurularak öldürülmüştü.

Cinayetin arkasında kimin olduğunun hiç ortaya çıkmamasına karşın, ailesi cinayet emrini dönemin Cumhurbaşkanı Miloşeviç'in bizzat verdiğine inanıyor.



Sonunda dört kişi cinayetle ilgili suçlandı ve hüküm giydi. Eski Gizli Polis Müdürü Radomir Markoviç ve istihbarat örgütünün Belgrad şefi Milan Radonjiç 30'ar yıl hapiz cezası aldı.

Eski istihbarat görevlileri Ratko Romiç ve Miroşlav Kurak'a da 20'şer yıl ceza verildi. Kurak, şu an firarda.

Mahkeme, Markoviç'in Radoniç'e gazeteciyi öldürme planlarından bahsettiğini, daha sonra da Radonjiç'in Romiç ve Kurak ile birlikte cinayeti planlayıp, gerçekleştirdiğini belirtti.

İddianameye göre tetiği Kurak çekerken, Romiç suç ortaklığını yaptı.

Markoviç, daha önce de kaybolmasının 13 yıl ardından 2003'te cesedi bulunan eski Sırp Cumhurbaşkanı İvan Stamboliç'in öldürülmesi de dahil başka suçlardan 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Romiç ve Radonjiç ise 2017'de muhalif lider Vuk Draskoviç'i öldürme girişimi suçlamasından beraat etmişti. Dava süreci Haziran 2015'te başlayan duruşmalarda, 100'den fazla görgü tanığı ifade verdi.

Mahkemede bazı tartışmalı kararlar da alındı. 2017'de Romiç ve Radonjiç'in ev hapsine alınmasına karar verilmişti.

Ayrıca yargıç zanlıların olay yerinde olduğunu kanıtladığı iddia edilen telefon kayıtlarını reddetmişti. Her iki karar da daha sonra bozulmuştu.



Mahkeme ayrıca, telefon kayıtlarını toplayan polis müfettişi Dragan Kecman'ın ifade vermesini reddetti. Bu karar da daha sonra bozuldu ve Kecman geçen yıl ifade verdi.

Kecman ifadesi sırasında, dönemin Sırp rejiminin Curuvija'yı "bir numaralı devlet düşmanı" olarak gördüğünü söylemişti.