Skyrim Modu The Forgotten City Bağımsız Oyun Oluyor
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Skyrim Modu The Forgotten City Bağımsız Oyun Oluyor

The Elder Scrolls V: Skyrim modu The Forgotten City, bu yıl bağımsız oyun olarak çıkıyor.

Skyrim Modu The Forgotten City Bağımsız Oyun Oluyor
15.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:54

The Elder Scrolls V: Skyrim modu The Forgotten City, bu yıl bağımsız oyun olarak çıkıyor. Oyun için PC Gaming Show 2020 etkinliğinde yeni bir fragman yayınlandı.

2011 yılının Kasım ayı içerisinde PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan The Elder Scrolls V: Skyrim, serinin beşinci ana oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Dünyayı yok edeceği kehanet edilen Alduin the World-Eater isimli ejderhayı durdurmak için yola çıkmış olan Dragonborn karakterinin etrafında dönen hikaye, The Elder Scrolls IV: Oblivion oyununun da iki yüz yıl sonrasında geçiyordu.

Her Bethesda Softworks oyunu gibi The Elder Scrolls V: Skyrim de modifikasyon üreticisi dostu bir oyundu ve zaman içerisinde sürüsüne bereket modifikasyon yayınlanmıştı. Ne var ki bunların arasında özellikle bir tanesi son derece dikkat çekiciydi: The Forgotten City. Son derece detaylı ve dallı budaklı olmasının yanı sıra kendisine özgü müzikleri ve düzinelerce seslendirme performansı ile tam bir The Elder Scrolls V: Skyrim genişletme paketi hissiyatı yaratıyordu.

Oyunun hayranları tarafından iki buçuk milyon kez indirilmiş olan bu mod, Etkileşimli Medya kategorisinde Avustralyalı Senaryo Yazarları Birliği Ödülü de almıştı. 2018 yılındaki PC Gaming Show sırasında ise geliştirici Modern Storyteller The Forgotten City'nin ayrı bir oyun olarak oyuncular ile buluşturulacağının duyurusunu yapılmıştı.

Skyrim Modu The Forgotten City Ne Zaman Çıkıyor?

PC Gaming Show 2020 etkinliğinde, mod için yeni bir fragman daha yayınlandı. Dahası ise Unreal motoru ile yeniden oluşturulacak olan The Forgotten City, Dear Villagers tarafından bu yılın Kış mevsiminde Steam üzerinden yayınlanacak.

Skyrim yerine Roma şehrinde geçecek olan oyunda, kayıp olan yirmi altı birey hayata tutunmaya çalışmaktadır. Ne var ki bir kişi bile gizemli altın kuralı bozarsa, herkes ölecektir. Siz ise iki bin yıl öncesine dönecek ve sonsuz bir döngüde, araştırma yaparak, sorgulayarak ve keşfettiğiniz her bir sır ile günün gidişatını değiştirerek bu kişilerin son anlarını yeniden yaşayacaksınız.

Kaynak: Tamindir

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