Skype çöktü mü? Skype erişim sorunu var mı?

Whatsapp'ı gizlilik sözleşmesindeki aykırı kuralları kabul etmeyen bir çok kişi dünyada ve Türkiye'de alternatif uygulamalara yöneldi. Çok kişinin Skype indirmesiyle birlikte, Skype çöktü mü? Skype erişim sorunu var mı? soruları da sorulmaya başlandı.

Bugün yani 13 Ocak Çarşamba günü itibariyle Skype uygulamasında bazı erişim sorunları yaşanmakta. Aynı zamanda dünyanın birçok yerinde yaşanan erişim sorunu Skype çöktü mü? Skype erişim sorunu var mı? soruların doğurdu.

SKYPE ÇÖKTÜ MÜ? SKYPE ERİŞİM SORUNU VAR MI?

Microsoft'a ait olan mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması olan Skype,Türkiye saatiyle saat 16.30 itibariyle erişim soruları yaşandı ve bazı ülkelerde Skype çöktü iddiaları atıldı.

Downdetector verilerine göre, Skype uygulamasında hem masaüstünde hem de mobil üzerinde erişim sorununun dünya genelinde yaşanmakta.