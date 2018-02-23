Üniversitede Skandal Görüntüler! Ortaokul ve Lise Öğrencilerine Silah Tanıtımı Yaptılar

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü Savunma Sistemleri ve Teknolojileri Topluluğu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "KTÜ Savunma Sanayi Günleri'', büyük bir skandala konu oldu. Ülkenin her yanında okullarda giderek şiddet artarken, lise ve ortaokul öğrencilerinin götürüldüğü sergide çocuklara silah tanıtımı yapıldı. Çocuklar silahları ellerine alarak birbirine oyunlar yaptı.

SİLAHLARI ELLERİNE ALAN ÖĞRENCİLERE BİLGİ VERİLDİ

KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Makine Kimya Endüstrisi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Hava Elektronik Sanayi yöneticileri de katıldı. Öğrencilere Türkiye'de imal edilen yerli savunma sistemleri ve silahlara yönelik bilgiler verildi. Silahları ellerine alan öğrencilere kullanıma yönelik bilgiler de verildi. Okullarda çocuklar ve gençler arasında şiddetin giderek yayıldığı ortamda öğrencilerin ellerine silah verilmesi tepki çekti.

"LÜTFEN SİLAHINIZI HİÇBİR CANLIYA DOĞRULTMAYIN"

Ekinlikte konuşan Trabzon Silah Sanayi (TİSAŞ) Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, "Lütfen silahımızı hiçbir kimseye, canlı bir varlığa doğrultmayın. Sadece insanları kastetmiyorum. Ülkemizde bunu zorunluluk haline getirmemiz gerekiyor. Bu işin şakası yok. Çocuklardan silahları uzak tutalım. Evde silahımızı parçalara ayırarak saklayalım. Bununla ilgili çok üzücü yaşanan olaylar var. Tehlikeye mahal vermeyecek şekilde lütfen emniyetli bir şekilde erişimi zor olan yerlerde tutalım. Tabancamız avuç büyüklüğüne uygun olsun. Çünkü atış anında hedefi isabet ettirmek adına kendimizi de yaralayabiliriz. Tabancamızın avuç büyüklüğümüze birebir uyumlu olması lazım. Bunlardan hiçbirini sağlayamıyorsak tabancadan uzak duralım" diye konuştu.