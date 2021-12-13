Skandal görüntü! Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Azerbaycan ordusunun savaş meydanlarını dar ettiği Ermenistan, provokatif girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Ermeni futbolcuların forma giydiği yerel bir takım, Hocavend'de oynanan futbol karşılaşması öncesinde sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı. Futbolculardan birinin bayrağın üzerine tükürdüğü skandal anlar da kameraya anbean yansıdı.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan kuvvetlerini sahadan silerek tekrar yurt edindiği Hocavend'de oynanan amatör bir futbol karşılaşmasında yaşanan kışkırtıcı olay tepki çekti.
AZERBAYCAN BAYRAĞINA BASARAK ÇIKTILAR
Ermeni futbolcuların oynadığı yerel bir takım, sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı. Futbolculardan birinin üzerine bastığı bayrağa tükürdüğü anlar da kameraya anbean yansıdı.
KORKUDAN GANİMETLERİ BIRAKTILAR AMA PROVOKASYONLARA SON VERMİYORLAR
Ermenistan kuvvetleri, savaş meydanında ganimetleri bırakarak kaçarken, Ermeni amatör futbolcuların yaptığı davranış sosyal medyada alay konusu oldu.
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