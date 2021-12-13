Skandal görüntü! Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı - Haberler
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Skandal görüntü! Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Azerbaycan ordusunun savaş meydanlarını dar ettiği Ermenistan, provokatif girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Ermeni futbolcuların forma giydiği yerel bir takım, Hocavend'de oynanan futbol karşılaşması öncesinde sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı. Futbolculardan birinin bayrağın üzerine tükürdüğü skandal anlar da kameraya anbean yansıdı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan kuvvetlerini sahadan silerek tekrar yurt edindiği Hocavend'de oynanan amatör bir futbol karşılaşmasında yaşanan kışkırtıcı olay tepki çekti.

AZERBAYCAN BAYRAĞINA BASARAK ÇIKTILAR

Ermeni futbolcuların oynadığı yerel bir takım, sahaya yere serdikleri Azerbaycan bayrağına basarak çıktı. Futbolculardan birinin üzerine bastığı bayrağa tükürdüğü anlar da kameraya anbean yansıdı.

KORKUDAN GANİMETLERİ BIRAKTILAR AMA PROVOKASYONLARA SON VERMİYORLAR

Ermenistan kuvvetleri, savaş meydanında ganimetleri bırakarak kaçarken, Ermeni amatör futbolcuların yaptığı davranış sosyal medyada alay konusu oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (2)
qqclicks :azeriler ile karsi karsiya gelseler yarisi kacar yarisi dayak yer haysiyetsizler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:İşte düşmanlarımız. en bayağı en adi en pislik hareketler bunlardan beklenir. UEFA, bu Türkiye de yaşansaydı acayip cezalar verirdi. Hadi uefa görelim Cevap Yaz 0 15 Yayından Kaldır
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