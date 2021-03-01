Şizofreni hastası, tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü (2)

EŞİ VE ÇOCUĞUNDAN AYRI YAŞIYORMUŞAntalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı annesi Sultan A.'yı boğazını keserek öldüren Bahadır A.'nın yurt dışında yaşayan eşi ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNDAN AYRI YAŞIYORMUŞ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı annesi Sultan A.'yı boğazını keserek öldüren Bahadır A.'nın yurt dışında yaşayan eşi ve bir çocuğu olduğu öğrenildi. Komşuları Bahadır A.'nın eşinden ayrı yaşadığı ve çocuğunu da göremediği için rahatsızlandığını belirtti. Bahadır A.'nın annesini çok sevdiğini söyleyerek, yaşanan olaya bir anlam veremediklerini anlatan komşuları, Bahadır A.'nın halen şizofreni tedavisine devam ettiğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN