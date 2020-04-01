Şizofreni hastası kişi annesini bıçakla öldürdü Şizofreni hastası kişi annesini bıçakla öldürdü Annesinin başını gövdesinden ayırarak öldürdü Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde yaşayan Mehmet İ. annesinin başını bıçakla gövdesinden ayırarak öldürdü.

Şizofreni hastası kişi annesini bıçakla öldürdü

Annesinin başını gövdesinden ayırarak öldürdü

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde yaşayan Mehmet İ. annesinin başını bıçakla gövdesinden ayırarak öldürdü.

Ola, ilçeye bağlı Nodullar köyü İyioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet İ. isimli şahıs eline aldığı bıçakla annesi Satı İ.'nin yanına geldi. Annesine bir şeyler söyleyen şahıs bıçakla annesinin başını gövdesinden ayırarak öldürdü. Annenin oğluna karşı koyduğu sırada attığı çığlıkları duyan komşuları eve geldiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Olay jandarma ve 112 ekiplerine bildirilirken katil zanlısı oğlun şizofreni hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından anne Satı İ.'nin vücudu ve baş kısmı ceset torbasına konulup cenaze aracı ile Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, katil zanlısı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA