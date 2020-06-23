İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
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İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı

Türkiye'de 55 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağında, İstanbul Beşiktaş'ta ekipler ceza yağdırdı. 900 TL para cezası yiyen bir genç, maskeyi yarım takmanın yasak olduğunu bilmediğini söyledi. Genç, "Ceza yemesem iyiydi ama polis abiler kesti. Bundan sonra uyurken bile maske takarım" dedi.

İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
23.06.2020 07:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 07:46

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine yurt genelinde denetimlerini sıkılaştıran polis ve jandarma ekipleri, maskesiz dolaşanlara 900'er TL para cezası kesti. Beşiktaş'ta maskesini yarım taktığı için ceza kesilen Emrullah Biyan, "Yarım takmanın yasak olduğunu bilmiyordum. Ceza yemesem iyiydi ama polis abiler kesti. Bundan sonra uyurken bile maske takarım" dedi.

İçişleri Bakanlığı 18 Haziran'da 81 ilin valiliğine gönderdiği talimatta, 22 Haziran'a kadar maskesiz dolaşanların uyarılmasını, bu tarihten sonra da maskenin zorunlu olduğu yerlerde maskesiz dolaşanlara 900 TL ceza kesilmesini istedi. Polis ve jandarma dün denetimdeydi.

POLİSİ GÖRÜNCE TAKTILAR

Beşiktaş'ta denetim yapan polisler bir saat içinde 8 kişiye ceza yazdı. Erhan Kaleli polisleri görünce maskesini taktı ama cezadan kurtulamadı. Kaleli, "Otobüsten indim, azıcık nefes almak için çıkarttım" diye konuştu. Maskesini yarım takan Emrullah Biyan ise "Yarım takmanın yasak olduğunu bilmiyordum. Ceza kesilmese iyiydi ama polis abiler kesti. Bundan sonra uyurken bile maske takarım, bu ceza bana yeter" dedi.

30 DAKİKADA 15 CEZA

Kadıköy'de polis ekipleri maskesiz ya da maskesini yarım takarak fotoğraf çektiren, bisiklete binen ve yolda yürüyenleri affetmedi. 30 dakika içinde 15 kişiye toplam 13 bin 500 TL ceza yazıldı.

"ANNEM ALIP GİTMİŞ"

Bağcılar'da maskesi olmadığı için polisin denetimine takılan bir vatandaş, "Evde maske yoktu. Maske almaya çıktık. Evde bir tane maske vardı onu da annem aldı. Zaten her gün takıyorum" dedi ancak cezadan kurtulamadı.

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"MASKE MECBURİ Mİ?"

Esenyurt'taki denetimde ise maskesi olmayan ya da uygun takmayan 23 kişiye ceza kesildi. Esenyurt Meydanı'nda bisikletiyle maskesiz dolaşan bir kişi, polisler ceza yazacaklarını söyleyince çok şaşırdı. Maske mecburiyeti olduğunu bilmediğini iddia eden gence ceza yazıldı.

ANKARA'DA SIKI DENETİM

Ankara'da da vatandaş maske takma kuralına uymayı sürdürdü. Kızılay Meydanı'nda bekçi ve polisler denetim yaptı. Kurallara uymayan kişilere idari para cezası uygulandı. İzmir'de ise polis önce ceza yazdı ardından maske dağıttı.

KAÇTI AMA KURTULAMADI

Bolu'da denetim yapan polis ekipleri maskesini yarım takan bir kişiyi ceza yazmak için durdurdu. Ceza yazılacağını öğrenen vatandaş kaçtı. Polis ekipleri de peşine düştü. Birkaç yüz metre sonra kovalamaca sonucu yakalanan vatandaşa ceza yazıldı.

55 İLDE MASKE ZORUNLU

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi 3 büyükşehirin de eklenmesiyle maske takma zorunluluğu olan illerin sayısı 55'e yükseldi. Koronavirüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Samsun, Bilecik, Ordu ve Erzincan'da maskesiz sokağa çıkmak yasak. Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Kalan 26 ilde ise toplu taşıma, alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi toplu bulunulan iş yerlerinde maske zorunlu.

Güncel Manşet

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