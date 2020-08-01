Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı - MHP-ANAP
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyeti, video konferans yöntemiyle Anavatan Partisi heyeti ile bayramlaştı.
01.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:49
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyeti, video konferans yöntemiyle Anavatan Partisi heyeti ile bayramlaştı.
Kaynak: AA