Siyah Önlük Beyaz Yakalıkla Okuma Yazma Kursuna Geliyorlar

MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde okuma yazma kursuna katılan 60 yaş üzeri 8 kadın, çocukken giymeyi çok istedikleri siyah önlük beyaz yakalıkla kurslara geliyor.

19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi tarafından Çepinler Mahallesi'nde açılan okuma yazma kursuna katılan kadınlar, hem ilerleyen yaşlarına rağmen okuma istekleri hem de giydikleri siyah önlüklerle dikkati çekiyor.

Yaşları 60 ile 84 arasında değişen 8 kadın, özel olarak diktirdikleri siyah önlükleri ve beyaz yakalıkları ile çocukken yaşayamadıkları öğrenciliğin tadını çıkarıyor.

Çocuklarını okutup meslek sahibi yapan ancak kendisi bu imkanı bulamayan kursiyerlerden 27 torun 8 çocuk sahibi 84 yaşındaki Kadriye Bulut, AA muhabirine, okuma isteğinin içinde her zaman olduğunu ancak imkan bulamadığını söyledi.

"Önlük giymek içimde bir özlemdi"

"Çocukken kardeşime baktığım için okula gidemedim. Önlük giymek, okuma yazma öğrenmek içimde bir özlemdi." diyen Bulut, şimdi geç de olsa okuma yazma kursuna başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kursiyerlerden 65 yaşındaki Nermin Kurt ise çocukken giyemedikleri önlüğü şimdi giyebildikleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Kurt, "Okuma yazma öğrenmeye çalışıyorum. Çok mutluyuz, çocukluğumuzu hatırladık. Okuyamadığımız için içimizde uhde kalmıştı. Okuma seferberliği yapan devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Torunlarım beni görünce 'çok yakışmış, çok güzel olmuş' dediler." diye konuştu.

Askere giden oğluna mektup yazacak

Kursiyerlerden 60 yaşındaki Hasine Bulut ise okuma yazmaya başlayınca askerde olan oğluna mektup yazacağını söyledi.

Üç çocuk ve 5 torunu olan 60 yaşındaki Seyide Kurt da okuma yazma seferberliğini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Torunlarının okuma yazma kursuna gittiği için çok sevindiğini belirten Kurt, kurs bitince önlük ile çektireceği fotoğrafı evinin duvarına asacağını belirtti.

Daha sonra, siyah önlükleriyle okul sıralarında oturan kadın kursiyerler birlikte "şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk" şarkısını seslendirdi.