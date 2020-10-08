Siyah noktalar nasıl geçer? Siyah nokta maskesi yapımı? Siyah nokta maskesi nasıl yapılır?

Siyah noktalar çoğu zaman oldukça canımızı sıkan ve bizi üzen durumlardır. Özellikle burun çevresindeki siyah noktalar zaman zaman bizi üzen ve içinden çıkılmaz bir hale gelen bu noktalarla baş emek aslında o kadar da zor değil.

Siyah noktalar evde düzenli maske ve temizleyici kullanımı ile giderilebilecek dertlerdir. Özellikle evde yapabileceğiniz basit maskeler ile siz de bu dertlerinizden kolayca kurtulabilirsiniz.

SİYAH NOKTA NEDİR?

Siyah noktalar yüzdeki açık gözenekleringün içinde kir ter ve pislik ile dolmasından kaynaklanır. Bu durum zaman zaman başımıza gelebilir. Kurtulmak sanıldığı kadar zor değildir. Siyah noktaları sıkmak ise kendinize yapacağınız en büyük kötülüktür.

EV YAPIMI SİYAH NOKTA MASKELERİ

AKTİF KÖMÜR MASKESİ

1 çay kaşığı aktif kömür

1 çorba kaşığı su

1 çay kaşığı jelatin

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kasede iyice birbirine geçene kadar karıştırın. Yüzünüzün siyah noktaların çok olduğu yerlere uygulayın. Daha sonra 10 dakika kadar bekleyip durulayın. Haftada bir kullanım yeterli olacaktır.

PORTAKAL MASKESİ

4 çorba kaşığı portakal suyu

2 çorba kaşığı jelatin tozu

1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Bir kasede iki malzemeyi birbirine karıştırın. Suyu kaynatın, kaynar suyu üstüne dökün. Daha sonra malzemeler soğuyunca yüzünüze maske yapın. 10 dakika bekleyip yıkayın. Bu karışım sadece burun bölgesi için uygundur.

YUMURTA MASKESİ

1 yumurtanın beyazı

1 çay kaşığı limon

Kağıt mendil

Hazırlanışı:

Yumurtanın beyazı ve limonun suyunu iyice çırpın. Daha sonra temiz olduğundan emin olduğunuzellenizle ya da bir makyaj fırçası yardımıyla burnunuza uygulayın. Ardından hemen kağıt mendil yapıştırın. Kuruyana kadar bekleyin ve yavaşça soyun. Yine haftada bir kez uygulayabilirsiniz.