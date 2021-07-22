Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. 2019 yılında gösterime giren Siyah Giyen Adamlar 4 filmi, bu akşam televizyon ekranlarından film severlerle buluşacak. Peki, Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. 2019 yılında gösterime giren Siyah Giyen Adamlar 4 filmi, bu akşam televizyon ekranlarından film severlerle buluşacak. Peki, Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT KONUSU

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor.

Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT OYUNCULARI

Chris Hemsworth

Tessa Thompson

Rebecca Ferguson

Emma Thompson

Liam Neeson

Kumail Nanjiani

Rafe Spall

Laurent Bourgeois

Larry Bourgeois