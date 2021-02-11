"Siyah beyaz filmlerin usta oyuncusu: Vahi Öz"

Siyah beyaz Yeşilçam filmlerinin, güler yüzlü oyuncusu Vahi Öz, vefatının 52. yılında yad ediliyor.

"Horoz Nuri" ve "Rüknettin" tiplemelerinin yanı sıra oyuncu Mualla Sürer'e söylediği "Ama Bedia" repliğiyle akıllara kazınan usta oyuncu, 3 Kasım 1911'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Asıl adı Vahe Özinyan olan Ermeni asıllı sanatçı, Samsun Belediye Başkanı olan babası Dr. Faruk Öz'ün görevi nedeniyle yaşadıkları Samsun'da, okuduğu liseyi bitiremeden sanat dünyasının içine atıldı.

Samsun Gençlik Mahfeli'nde 1928'de sahneye çıkan Öz, Halkevi piyeslerinde oyunculuk yaptı. Profesyonel oyunculuğa 1930'da İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda başlayan Öz, Raşit Rıza Trupu ile Anadolu'yu gezerek oyunlar sergiledi.

"Kan Kardeşler" ve "Hacı Baba" filmlerini yönetti

Ankara Radyosu temsil kolunda 1938-1945 yılları arasında görev yapan sanatçı, her pazartesi yayınlanan "Kimgil Ailesi"nde seslendirdiği "Baba" rolüyle ün kazandı. Usta oyuncu, ayrıca bu dönemde sırasıyla "Ses", "Yeni Ses", "Şen Ses" ve "Küçük Opera"da çalıştı.

Vahi Öz, 1945'te İstanbul'a dönerek Ses Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaya başladı.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan, Turgut Demirağ'ın yönettiği "Bir Dağ Masalı" filmiyle 1947'de sinemaya adım attı.

Başarılı sanatçı, 1948'de Adile Naşit ve Aziz Basmacı ile "Naşit Tiyatrosu"nu kurdu.

"Horoz Nuri" ve "Rüknettin" tiplemeleriyle büyük beğeni kazanan Öz, oyunculuğun yanı sıra senaryo yazarlığı ve yönetmenlik de yaptı.

Öz, "Süt Kuzuları" filminde yönetmen ve oyuncu, "Kan Kardeşler" ve "Hacı Baba" adlı yapımlarda ise yönetmen olarak görev aldı.

Sanatçı ilk evliliğini 1940'ta henüz 29 yaşındayken yaptı. Bu evliliğinden Taner adını verdiği oğlu 1952'de dünyaya geldi. Daha sonra şarkıcı Saime Sinan ile evlenen Öz, kısa süre sonra Sinan'dan da ayrıldı. Beş kez evlenen sanatçının son eşi Jale Öz oldu.

Öztürk Serengil ile şarkı söyledi

Vahi Öz, 1964'te Serengil Plak için bir 45'lik yaparak, "Bedia" ve Öztürk Serengil ile "Bekarlıktan Kurtulduk" adlı parçaları seslendirdi.

Küçük Opera Tiyatrosu'ndan 1966'da ayrılan Öz, eşi Jale Öz ile 'Vahi Öz Tiyatrosu'nu kurdu.

Mualla Sürer ve Sadri Alışık'la yaptığı filmlerle hafızalarda yer eden Öz, neredeyse hiç renkli filmde rol almadı.

Sadece görüntüsüyle dahi insanları güldürebilmeyi başarabilmiş komedyenlerden biri olarak Yeşilçam sinemasına damga vuran Öz'ün, son oyunu "Bekar Biti" rolüyle "Madam Roza" oldu.

Oyuncu, 12 Şubat 1969'da prostat kanseri nedeniyle yattığı hastanede hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Hastanede tedavi görürken, Ses Dergisi için Öz ile yapılmış son röportaja imza atan Erman Şener, başarılı oyuncuyla konuşmasını şu cümlelerle aktarmıştı:

"Tamam artık. Film koptu, kopuyor, dedi. Bir şey diyecek oldum ama diyemedim. Sustum ve yüzüne baktım. Bir insan nasıl biterse, ne kadar biterse öyle bitmişti. 'Yiyecek ekmeğimizi, içecek suyumuzu tükettik.' dedi. O sırada kapı açıldı, konuşmamız bölündü. Geldiler, Vahi Öz'ün ateşine baktılar, hap verdiler ve çıktılar. İlk konuşan Vahi Baba oldu. 'Tiyatroyu çok özledim biliyor musun? Sanki otuz senedir sahneye çıkmamış gibi özledim tiyatroyu.' dedi. Bir an durdu. 'Saatin kaç?' diye sordu. Ezan okunuyordu. Ezanın sonuna kadar sustuk, hiç konuşmadık. Tam ayrılırken, 'Biliyor musun, bu hastalık elimde avucumda ne varsa aldı götürdü."

Usta sanatçının rol aldığı filmlerden bazıları ise şöyle:

"Hülya", "Kanlı Taşlar", "Parmaksız Salih", "Deli", "Efelerin Efesi", "Süt Kuzuları", "Köprüaltı Çocukları", "Kadifeden Kesesi", "Çalıkuşu", "Cumbadan Rumbaya", "Ayrı Dünya", "Hazreti Ömer'in Adaleti", "Gönül Avcısı", "Ayşecik Canımın İçi", "Kader Kapıyı Çaldı", "Keşanlı Ali Destanı", "Turist Ömer", "Ayşecik Cimcime Hanım", "Sevgili Öğretmenim", "Trafik Belma", "Kara Sevda", "Kanlı Nigar"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani