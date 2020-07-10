Siyah Amerikalılar Bağımsızlık Günü'nde Silahlarıyla Yürüdü 4 Temmuz günü, Atlanta'da, çoğunluğunu siyah Amerikalılar'ın oluşturduğu, askeri tarzda giyinmiş ve tüfekler taşıyan bir grup, Konfederasyon anıtına doğru yürüdü.

4 Temmuz günü, Atlanta'da, çoğunluğunu siyah Amerikalılar'ın oluşturduğu, askeri tarzda giyinmiş ve tüfekler taşıyan bir grup, Konfederasyon anıtına doğru yürüdü. Irkçılık sembolü olarak görülen Stone Dağı Konfederasyon Anıtı'nın kaldırılması uzun süredir talep ediliyor.

Kaynak: DailyMotion.com