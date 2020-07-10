Siyah Amerikalılar Bağımsızlık Günü'nde Silahlarıyla Yürüdü
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Siyah Amerikalılar Bağımsızlık Günü'nde Silahlarıyla Yürüdü

4 Temmuz günü, Atlanta'da, çoğunluğunu siyah Amerikalılar'ın oluşturduğu, askeri tarzda giyinmiş ve tüfekler taşıyan bir grup, Konfederasyon anıtına doğru yürüdü.

10.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:31

4 Temmuz günü, Atlanta'da, çoğunluğunu siyah Amerikalılar'ın oluşturduğu, askeri tarzda giyinmiş ve tüfekler taşıyan bir grup, Konfederasyon anıtına doğru yürüdü. Irkçılık sembolü olarak görülen Stone Dağı Konfederasyon Anıtı'nın kaldırılması uzun süredir talep ediliyor.

Siyah Amerikalılar Bağımsızlık Günü'nde Silahlarıyla Yürüdü

Kaynak: DailyMotion.com

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