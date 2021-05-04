SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da havaların ısınmasıyla sivrisinekler birçok ilçede ortaya çıktı.

İSTANBUL'da havaların ısınmasıyla sivrisinekler birçok ilçede ortaya çıktı. "Koronavirüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" diyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, özellikle kapanma sürecinde evde olanlara Batı Nil Ateşi uyarısı yaptı. Hüseyin Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" dedi.

İstanbul'da bir çok ilçede sivrisinekler ortaya çıktı. Kapanma sürecinde evde olanlar sivrisinekle de mücadele ediyor.

"SİVRİSİNEKLER TOPLAMDA 50 KADAR VİRÜS BULAŞTIRABİLİR"

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüs'ü bulaştırdığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz uyarılarda bulundu.

"Koronavirüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" diyen Yılmaz, "Kan emerek enfeksiyon bulaştırırlar. Ciddi enfeksiyonlar bulaştırabilir sivrisinekler. Toplamda 50 kadar virüs bulaştırabilirler. İnsanlarda ciddi enfeksiyon ve salgın yapabilecek virüsler bunlar. Daha Trakya bölgesinden 5 bin kadar sivrisinek topladık. 5 bin sivrisinekten birinde Batı Nil Ateşi bulduk" diye konuştu. Tehlikenin devam ettiğine işaret eden Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi bir sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"DEREDEN GELİYOR, ÇOCUKLARIN HER YERİNİ YEDİLER"

Sivrisineklerin en yoğun görüldüğü yerlerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi. Mahalle sakinleri, çevredeki dereden kaynaklandığını öne sürdükleri sivrisineklerden rahatsız. Mahalle sakini bir kadın, 'Kapıyı bacayı açamıyoruz. Çocukları ısırıyor, her yerleri kabarıyor çocukların. Dereden geliyor sinekler. Akşamları çok oluyor" dedi. Evi dere yakınında olan Dursun Koç da 'Sinekler rahatsız ediyor. Sinek ilacı kullanıyoruz, tül perde takıyoruz. Şimdiden başladı. Sene sonuna, kar yağana kadar devam ediyor. Dereden geliyor" şeklinde konuştu.

SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDI
SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDI
SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDI
SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDI
SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDI
SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı: '(İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi...
İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı: "(İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi...
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evinde' yakalandı
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu "gaybubet evinde" yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Hande Erçel Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Diego Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:21:47. #1.16#

title