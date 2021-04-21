Sivrice Muhtarlar Derneği ilçede temaslarda bulundu

Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Orhan, ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Orhan, ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Orhan beraberinde derneğin yönetim kurulu üyeleri ile Kaymakam Yunus Emre Vural'ı ziyaret etti.

Kaymakam Vural ile görüşen Orhan ve beraberindekiler daha sonra Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Anıl Kosalı ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Kemal Kaya'yı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ