Sivrice Kaymakamı Vural köylerde incelemelerini sürdürüyor - Haberler

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Sivrice Kaymakamı Vural köylerde incelemelerini sürdürüyor

AA, Fevzi Dağ - Güncel
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Sivrice Kaymakamı Vural köylerde incelemelerini sürdürüyor

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural köylerde incelemelerini sürdürüyor.

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural köylerde incelemelerini sürdürüyor.

Vural, ilçenin Üçlerce köyünde yağış nedeniyle oluşan su baskınında zarar gören içme suyu tesisi ve köy yollarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Vural'a incelemeleri sırasında Sivrice Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Caner Baykara, tekniker Muammer Gemici de eşlik etti.

AA / Fevzi Dağ - Güncel

Yunus Emre, su, Güncel, Haberler

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