Sivrice Kaymakamı Coşkun'dan köylere ziyaret

Sivrice Kaymakamı Ahmet Coşkun, bazı köyleri ziyaret etti.

Çevrimtaş ve Duygulu köylerini ziyaret eden Coşkun, köy muhtarları ve vatandaşlarla görüştü, sorunları dinledi.

Tarımsal faaliyetlerle de ilgili bilgi alan Coşkun, bu ziyaretlerle hem vatandaşlarla buluşmak hem de sıkıntıları yerinde görüp, dinlemek istediğini söyledi.

Kaymakam Coşkun'a ziyaretlerinde Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kaçar da eşlik etti.

Kaynak: AA