Sivrice'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı.

Sivrice İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkan Turgay Gündoğan, Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir öğrencilere kitap dağıttı.

Törende konuşan Kaymakam Vural, 2021-2022 eğitim- öğretim yılının başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin, öğretmenlerine ve okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Vural, "Artık yüz yüze ve tebessümle eğitim öğretim yapmanın zamanı. Yeni nesilleri yetiştiren öğretmenlerimize şimdiden vermiş oldukları emek için teşekkür ediyorum .Ülkemizin geleceğini inşa ettiklerinin bilincini hiçbir zaman yitirmemeliler. Okullarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Sağlıklı, başarılı ve keyifli bir eğitim öğretim yılı diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Gündoğan da, öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve tüm eğitim personelinin büyük emek sarf edecekleri bir eğitim-öğretim yılını daha karşılamanın sevincini gönülden yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ