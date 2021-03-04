Sivrice'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Sivrice ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Anıl Kosalı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kemal Kaya ile gerçekleştirilen denetimde, tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunuldu.

Kaymakam Vural, esnafa maske ve kolonya dağıttı, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda halk ve esnafını hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ