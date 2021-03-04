Sivrice'de Kovid-19 denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivrice'de Kovid-19 denetimi yapıldı

04.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:37
Sivrice'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Sivrice ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Sivrice ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Anıl Kosalı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kemal Kaya ile gerçekleştirilen denetimde, tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunuldu.

Kaymakam Vural, esnafa maske ve kolonya dağıttı, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda halk ve esnafını hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Mustafa Er Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivrice'de Kovid-19 denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:42:58. #1.16#
title