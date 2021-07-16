Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti
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Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti

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Özeleştiri ve sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Şamil Tayyar'dan 15 Temmuz'la ilgili partisine eleştiri geldi. Tayyar, "15 Temmuz'un 5. yıldönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi andık, kararlılığımızı vurguladık. Şimdi… Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe/muhakeme vakti" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'dan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"MUHAKEME VAKTİ"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen 5 yılla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şamil Tayyar, "Bu aziz millet, 15 Temmuz'da devleti ipten aldı, hain işgal girişimini önledi. 5. yıldönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi andık, kararlılığımızı vurguladık. Şimdi… Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe/muhakeme vakti" ifadelerini kullandı.

Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Muhasebe vakti

"BİRÇOK KONU YUKARIYA İLETİLMİYOR"

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te katıldığı bir programda Kılavuzlu Barajı sulama kanalı projesine verilen 80 milyon liranın Kahramanmaraş'a aktarılması ile ilgili eleştirilerde bulunan Tayyar, "Birçok konu yukarıya iletilmiyor ve arada birileri kesiyor ve şimdi biz de o birilerini keseceğiz" demişti.

Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti
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