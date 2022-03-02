Sivilleri hedef alan Rus askerlerinin çaresizliği konuşmalarına yansıdı: Kendimi öldürmek istiyorum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününe girilirken ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Kiev ve Harkov başta olmak üzere pek çok şehir akşamdan beri bombalanıyor. İki taraf arasında yaşanan çatışmalar hız kesmeden devam ederken, İngiliz istihbarat şirketi ShadowBreak, Ukrayna'daki Rus birlikleri arasındaki bazı görüşmelerin kayıtlarını ele geçirdi. Görüntülü ve sesli görüşmeler, Rus askerleri arasında yaşanan huzursuzluğu ve bazı askerlerin askeri ekipman eksikliği nedeniyle isyan ettiğini ortaya çıkardı. Ele geçirilen bilgilerin bazı kısımlarında Rus ordusunun sivil halka saldırdığı için rahatsızlık duyduğu bilgileri elde edildi.

"KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM"

Sızan telsiz konuşmalarının birinde bir Rus askerinin ağlayarak annesine gönderdiği mesajda "Tek istediğim kendimi öldürmek" ifadesi yer alırken başka bir asker konuşmasında, lojistik sıkıntısı çektiklerini ifade ederek "Üç gündür buradayız. Bunlar ne zaman hazır olacak" dediği öğrenildi.

"HERKESİ ÖLDÜRDÜLER BEN SAĞ KALDIM"

Öte yandan gün içinde Ukrayna ordusuna esir düşen bir Rus askeri annesi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Herkesi öldürdüler ben sağ kaldım. Belki esir değişimi ihtimali olabilir. Ben de sizi seviyorum. Yöneticilere git ve anneler derneğine yaz. Çünkü ölüleri almıyorlar bile. Yaralıları kendileri öldürüyor. Esirleri değiştirecekler mi belli değil. Herkesi öldürdüler cesetleri bile almıyorlar. Askerlerin öldüğünü söylemiyorlar. Sen kimseye anlatma bunları yine de istihbarat gelir seni alır. Esir değişimini rica et. Dövmüyorlar işkence etmiyorlar besliyorlar. Seviyorum sizi" dedi.