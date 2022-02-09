Sivilce nasıl geçer? Sivilceye ne iyi gelir?

Sivilceler ergenlik dönemiyle birlikte hayatımıza girerken, birçok problemin habercisi olabilir. Stres, yanlış beslenme, kötü alışkanlıklar gibi nedenlerden dolayı vücutta sivilcelenme başlayabilir. Medikal tedavilerin yanı sıra evde uygulayabileceğiniz basit çözümler ile bu sivilceler ve izlerinden kurtulmanız mümkün. Evde uygulanacak bu basit çözümleri haberimizde sizler için derledik.

SİVİLCE NEDİR VE NEDEN OLUR?

Deri bölgesinde oluşan içerisinde yağ ya da ölü derilerin yer aldığı ufak kabarcıklara sivilce denmektedir. Sivilcenin tıp dilindeki adı "akne vulgaris" olup vücudun muhtelif bölgelerinde gözlemlenebilir. Cildimizin kurumasını önleyen yağ bezlerinin ürettiği yağlar ve ölü hücrelerin tıkadığı gözenekler zararsız bakteriler yardımıyla enfekte olur. Bu enfekte olma işlemi sonucunda sivilce oluşur. Ancak sivilce oluşumunda etkili olan başka etkenler de bulunmakta erkeklerde testosteron, kadınlarda ise hormon seviyesindeki değişikliklerde sivilce oluşumuna neden olmaktadır. Stres, yanlış beslenme, kötü alışkanlıklar, cilt yapısı ve yanlış ilaç kullanımı da sivilce oluşumuna neden olan diğer etkenlerdir. Sivilce oluşumu başka rahatsızlıklarında habercisi olabilir. Bu hastalıkların kesin teşhisi testler sonrası belli olmakta lakin en sık sivilce oluşuma rastlanan hastalıklar, tiroid hastalıkları ve şeker hastalığıdır.

SİVİLCEYE NEDEN OLAN ETKENLER

Alkol ve sigara tüketimi

Sık ve bilinçsiz kullanılan kozmetik ürünleri

Yanlış kullanılan ilaçlar

Stres ve psikolojik nedenler

Hormonlar

Düzensiz beslenme

Aşırı yağlı beslenme

Genetik

SİVİLCEYE NEDEN OLAN BESİNLER

Bazı besinler aşırı tüketimi halinde sivilceye neden olmakta.

Kuru yemişler

Beyaz prinç

Fast food

Kızartma ve yağlı yiyecekler

Baharatlı yiyecekler

Hayvansal gıdalar

Karbonhidratlar

SİVİLCE OLUŞUMUNA ENGEL OLAN YİYECEKLER

Tahıllar

Omega 3 bakımından zengin yiyecekler

Prebiyotik içeren süt ürünleri

Elma

Yeşil Çay

Limon

Ceviz

SİVİLCE NASIL GEÇER?

Öncelikle her metobolizmanın farklılık göstereceğini ve uzmanlar dışında kimsenin tavsiyelerine uymamanızı öneririz. Sivilcenin geçmesinde ve oluşmasına karşı en önemli nokta temizlik. Cilt yapınıza ve problemlerine göre cilt temizliğine önem göstermelisiniz. Hem cildiniz için özel sabun kullanmalı, hem de tonik vb cilt temizleyiciler ile cildinizi temiz tutmalısınız. Ayrıca peeling içeren yüz temizliyicilerde cilt temizliğinde oldukça etkilidir. Bu yöntemler dışında evde uygulayacağınız basit yöntemler ile sivilce oluşumunu ve sivilce izlerinden kurtulmanız mümkündür.

SİVİLCE VE SİVİLCE İZLERİNE NE İYİ GELİR?

Limon

Tonik gibi cildinizi temizleyebileceğiniz limon direk sivilce ve sivilce izlerinin üzerine sürülebilir. Asidik yapısıyla sivilcenin oluşturan bakterilerin ölümüne yardım edecek limon düzenli kullanımla yara izlerinin de kaybolmasında etkili olacaktır. Ayrıca tarçın ile birlikte kullanımı da sivilce oluşumunda etkili olacaktır. İki işlemide uyguladıktan sonra ılık su ile durulamanız gerekmektedir.

Elma Sirkesi

Faydalarıyla dikkatleri çeken elma sirkesi sivilce tedavisinde de oldukça etkilidir. Bir fincanın yarısı kadar soda diğer yarısı ise elma sirkesi olacak şekilde doldurduktan sonra tonik gibi kullanımı sivilce tedavisinde oldukça etkilidir.

Aloe Vera

Hayatımıza yeni giren ve cilt için çok faydalı olduğu bilinen aloe vera, sivilce ve sivilce izelerinin üzerine düzenli olarak kullanımında inanılmaz etkili olacaktır.

Karbonatlı Su Maskesi

Karbonat yağlı dokuyu kurutmada oldukça etkilidir. Karbonatı hafif ıslatıp direk sivilce üzerine uygulayabilirsiniz. Karbonat ile maske yapmanızda mümkündür. Bir miktar karbonatın içine balçık kıvamını alacak şekilde su ile ıslatın ve yüzünüze sürün. 15 dakika sonra durulayın su yerine maden suyu kullanabilirsiniz. Bu işlemi haftada 2 kere yaptığınızda sivilcelerinizin kuruduğunu ve yeni sivice oluşumunun azaldığını göreceksiniz.

Ceviz Yaprağı

Taze koparılmış ceviz yapraklarını su içerisinde kaynatın ve kaynattığınız su ile cildinizi temizleyin. Sivilce ve sivilce izlerine karşı en etkili yöntemlerdendir.

Gül Suyu

Tonik olarak kullanılan gül suyu sivilce oluşumunu ve var olan sivilcelerin kurumasına yardımcı olacaktır.

SİVİLCE MASKE ÖNERİSİ

Ballı Aloe Vera Maskesi

1 yemek kaşığı olacak şekilde aloe verayı soyun ve ezin, içerisine 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı gül suyu ekleyip iyice karıştırın tercihen içerisine bir çay kaşığı toz tarçın ekleyebilirsiniz. Yüzünüze sürün ve 15 dakika bekleyin. Bu işlemi haftada 3 gün uyguladığınızda sivilce ve sivilce izlerinin geçtiğini göreceksiniz.

Asprin Maskesi

5 adet asprini birkaç damla su yardımı ile eritin oluşan karışımı pamuk yardımıyla cildinize yayın ve 1-2 saat kadar bekleyin küçük sivilcelerin geçtiğini gözleriniz ile göreceksiniz.

Çemen Tohumu Maskesi

Toz halinde alınan yada ezilerek toz haline getirilen çemen tohumunu su yardımıyla ıslatıp temiz bir bezin üzerine sürün. Sürülü olan tarafı yüzünüze örtüp cildinize temasını sağlayın. 15 dakika bekleyin ve ılık suyla temizleyin.

EV YAPIMI SİVİLCE KREMİ TARİFİ

2 malzemeli olan bu krem tarifi sadece sivilce üzerine uygulanmalı. 2 adet bademi çakmak yardımıyla simsiyah oluncaya kadar yakın ve yaktığınız bademleri toz haline gelinceye kadar ezin. Ezdiğiniz bademleri 1 tatlı kaşığı yoğurda katıp krem kıvamını alıncaya dek karıştırın. Bu karışımı her akşam sivilce üzerine uygulayın.

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