Sivilce kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken sivilce patlatmak orucu bozar mı?

Sivilce kanaması orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayında merak edilen konular arasında yer alıyor. Oruçluyken sivilce patlatınca kaza orucu tutmak gerekir mi? Orucu bozan durumlar arasında sivilce patlatmanın yer alıp almadığını öğrenmek isteyenler, için bilgiler veren Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili detayları paylaştı. Peki, Sivilce kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken sivilce patlatmak orucu bozar mı? İşte, konu hakkında Diyanet'ten gelen açıklamalar...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi oruç tutmaya başladı. Oruç tutanlar orucu bozan durumlar arasında sivilce patlatmanın olup olmadığını merak ediyor. Sivilce kanaması orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Peki, Sivilce kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken sivilce patlatmak orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

SİVİLCE KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Vücutta bir yerin kanaması abdestin bozulmasına neden olur. Sivilce kanaması orucun bozulduğuna işaret etmez.

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır.