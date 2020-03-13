Sıvı gümüş, bakteri ve virüsleri yok ediyor Son günlerde dünyada var olan Corona virüsü salgını tüm ülkeleri alarma geçirmiş durumda, virüs salgını için pek çok kuruluş ilaç geliştirmeye çalışıyor.

Takı dünyasının gözdelerinden olan gümüşün uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda bakteri, virüs gibi canlı mikro organizmaları yok edebildiği ortaya çıktı.

Nano gümüş iyon teknolojisi, uzun yıllar süren AR-GE neticesinde, doğal madenlerden gümüşün sıvılaştırılarak en etkili nano teknoloji hijyen malzemesi haline getirildi.Kleentech Yetkilisi Sevda Tunalı, gümüşün doğal ve yan etkisinin bulunmadığını, kullanıldığı ortamda uzun süre etki gösterdiğini söyledi. Tunalı, sıvı gümüş teknolojisinin özellikle oteller tarafından kullanımının önemli olduğu ve sertifikalı ürünlerin kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Turizm Sektörü Bu İşi Önemsemeli

Ülkemizde özellikle turizm sektörünün hastalık etkenlerine karşı hazırlıklarını tamamlaması gerektiğine dikkat çeken Kleentech Akdeniz Bölge Yetkilisi Sevda Tunalı, sıvı gümüş ile farklı milletlerin bir arada sıkça bulunduğu otellerin koruma altına alınabileceğinin altını çizdi. Tunalı, " Oteller, farklı milletlerden kişilerin toplu olarak bir arada bulunduğu ortamlardır. Dolayısıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren her kurum ve kuruluş sıvı gümüş teknolojisi sayesinde hastalık riskini en aza indirebilir. Bakteri üremesini en aza indirgeyen nano iyon teknolojisi şu günlerde konuştuğumuz virüsün de yayılmasını azaltabilir" dedi.

Toplu Taşıma Araçlarında Kullanılabilir

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran corona virüsüne karşı çeşitli önlemler alınıyor. Nano iyon teknolojisi sayesinde geliştirilen sıvılaştırılmış gümüş, toplulukların sık bulunduğu alanlarda kullanıldığında hastalık etkenlerinin etkisini ciddi derecede azalttığı kanıtlandı. Özellikle metropol şehirlerde metro, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında sıvı gümüşün kullanılabileceğine dikkat çeken Kleentech Akdeniz Bölge Yetkilisi Sevda Tunalı, halkın sağlığını tehlikeye atmadan hastalıkların çoğalmasının önlenebileceğinin altını önemle çizdi.

Kimyasallar Zehir Salıyor

Temizlikte kullanılan maddelerden klor, asit, alkol, amonyak gibi kimyasalların temizlik yaptığını ancak yan etkisi olduğunu söyleyen Sevda Tunalı, sözlerine şöyle devam etti: "Klor, alkol, asit, amonyak gibi kimyasallar içeren ürünler ile yapılan temizlik etkili ama zehirli gaz saldığı için kanserojen, astım, cilt ve göz tahrişi gibi yan etkilerinden sadece bir kaçıdır. Bugün dünyanın pek çok noktasında oteller, araba markaları, sinema salonları, alışveriş merkezleri hastalıklara karşı nano iyon teknolojisi ile geliştirilen sıvı gümüşü kullanıyor. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilen bu teknoloji birçok marka tarafından tercih ediliyor"

Kaynak: Bültenler