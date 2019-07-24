Siverek'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı

Siverek'te kaza anı kamerada

Siverek'te trafik kazası: 1 ağır yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza ilçenin Abdalağa mahallesi Kamil Turan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Batman'dan, Mersin'e dönen ailenin içinde bulunduğu Server Y. Yönetimindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, Şanlıurfa karayolunda bulunan ışıklara yakın bir mevkide aniden önüne çıkan Vedat D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Ağır yaralanan yaralıya ambulans olay yerine gelene kadar, yoldan geçen kadın doktor müdahale ederek, yaralının bilincini yerinde tutmaya çalıştı. Kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün çarpmasıyla metrelerce yolda sürüklenen gencin yardımına, çevreden geçen vatandaşlar yetişiyor.

Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet hastanesine kaldırılan Vedat D. Tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA