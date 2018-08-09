Siverek'te Yeni Hayvan Pazarı Yapılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni hayvan pazarının yapımına başlandı.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Siverek-Çermik karayolu 10. kilometresinde yapılacak hayvan pazarı çalışmalarını inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Siverek ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını belirten Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin sayılı büyük hayvan pazarlarından birisi şehrimizde bulunuyor. Canlı hayvan pazarımız haftanın hemen hemen her günü açık, dolayısıyla buraya doğudan, batıdan her taraftan hayvan getirilir. Yani hayvancılık Siverek açısından önemli bir sektör. Eski canlı hayvan pazarımız mahallede yaşayan insanlarımıza rahatsızlık veriyordu. Bunu düşünerek canlı hayvan pazarının şehir merkezinin dışına çıkartılması için çalışmalara başladık."