Siverek'te Kırsal Mahallelerin Yol Kalitesi Artıyor

Siverek Belediyesince belirlenen program kapsamında yürütülen çalışmalarla bir yandan yol ağı genişlerken öte yandan yolların kalitesi yükseltiliyor.

Siverek Belediyesince belirlenen program kapsamında yürütülen çalışmalarla bir yandan yol ağı genişlerken öte yandan yolların kalitesi yükseltiliyor.

Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini de yükseltmek için çalışmaları hız kesmeden sürdüren Siverek Belediyesi, yapılan yol ağını genişletmeye devam ediyor.

Kırsal mahalle muhtarıyla yapılan istişare toplantılarının ardından program dahilinde çalışma yürüten ekipler, nüfus itibariyle aciliyet arz eden bölgelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok mahalle ve sokakta çalışmalarını tamamlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, zaman kaybetmeden ekipleri programda belirlenen bölgelere sevk ediyor.

Bu kapsamda kırsalın nüfus bakımından en büyük mahalleleri arasında yer alan Kalfalar'da çalışan ekipler, yaklaşık 2 bin nüfuslu ve 170 haneli mahalledeki yol yapım çalışmalarında sona yaklaştı.

Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Kırsal Hizmetler Müdürü Erkan Aslanparçası, Başkan Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çalışmaların yoğunlaştırıldığını söyledi.

Çalışmaların bölge ayrımı yapmadan sürdürüldüğünü ifade eden Aslanparçası, "Kalfalar Mahallesi nüfus ve coğrafi olarak kentimizin en büyük mahalleleri arasında yer alıyor. Kış aylarında yolları çamur deryasına dönerken yaz aylarında ise toz nedeniyle kullanılamaz duruma geliyordu. Bizde yaptığımız çalışmalarla mahalle sakinlerini yol konusunda belli sıkıntılardan kurtardık. Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın öncülüğünde hizmet konusunda kesinlikle bölge ayrımı yapmadan çalışıyoruz. " dedi.

Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden sahada çalışma yürüttüklerini aktaran Aslanparçası, "Gerek hafta içi gerek hafta sonu her saat hizmet noktasında hazırız. Halkımızdan gelen talepleri imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz eş zamanlı olarak Güvercin, Gazi, Yenişli ve Oyman kırsalında çalışma yürütüyor. Kısaca Kırsal Hizmetler Müdürlüğü özünde ve ruhunda olan hizmeti sahaya yansıtmayı sürdürüyor. " diye konuştu.

Daha önce sokaklarda traktörle dahi yolculuğun zorlu olduğunu belirten Kalfalar Mahalle sakini Mehmet Banka, "Şu an her sokağa araçlarımızla rahatlıkla girip çıkabiliyoruz. Çok uzun zamandır beklediğimiz bir hizmetti ve sonunda kavuştuk. Allah Başkanımız Ayşe hanımdan razı olsun. Burada emek veren ekiplere de teşekkür ederim. " ifadelerini kullandı.

Bir diğer mahalle sakini Mehmet Şerif Güreke de Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür ederek yollarının yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Habermetre