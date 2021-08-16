SİVEREK'TE KİLİT TAŞI VE BETON YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Siverek Belediyesi alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde kilit taşı ve beton yol çalışmalarına devam ediyor.

Siverek Belediyesi alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde kilit taşı ve beton yol çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde devam eden alt yapı çalışmalarını takip eden Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmaların tamamlandığı mahallelerde üst yapı yenilemeye başladı.

Ekipler alt yapısı tamamlanan Ayvanat Mahallesi'nin bazı sokaklarına kilitli parke taşı döşerken bazı sokaklarında ise beton yol çalışması yapıyor.

Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı 15'inci sokakta kilitli parke çalışmasının yapıldığını belirten Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, 29'uncu sokakta ise beton yol önce hazırlık yapıldığını dile getirdi.

Kaynak: Habermetre