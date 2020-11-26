Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü
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Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü

26.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:45
Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle kayak merkezi yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı bölgede besiciler ise hayvanlarını mahalleye götürdü.

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Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü
Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü
Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü
Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü
Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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