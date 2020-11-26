Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü
26.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:45
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü.
İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle kayak merkezi yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı bölgede besiciler ise hayvanlarını mahalleye götürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN