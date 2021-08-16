SİVEREK'TE KALDIRIMLAR YENİLENİYOR

Siverek Belediyesi alt yapısı tamamlanan mahalle ve sokaklarda üst yapı yenileme çalışmalarına başladı.

Siverek Belediyesi alt yapısı tamamlanan mahalle ve sokaklarda üst yapı yenileme çalışmalarına başladı.

Bir süre önce çeşitli kurumlarca yürütülen alt yapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda üst yapının yenilenmesine başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü bu kapsamda Camikebir Mahallesi ve Şair İbrahim mahallelerinde kaldırımları yenileme çalışmalarına başladı.

Kentin farklı noktalarında çalışmaların devam ettiğini belirten Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, üst yapı yenileme çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün ilçeyi ziyaretinin ardından çalışmaların hızlandırıldığını dile getiren Canalır, "Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın da talimatıyla alt yapının tamamlandığı alanlarda hummalı çalışma başlattık. Hedefimiz en kısa sürede şikayet konusu olan alanların yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunmaktır. " dedi.

Mahalle sakinleri Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve yoğun mesai harcayan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre