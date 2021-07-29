SİVEREK OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE AÇILDI
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SİVEREK OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE AÇILDI

SİVEREK OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE AÇILDI
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Siverek Belediyesi bakım ve onarımını tamamladığı olimpik yüzme havuzunu normalleşme adımları kapsamında hizmete açtı.

Siverek Belediyesi bakım ve onarımını tamamladığı olimpik yüzme havuzunu normalleşme adımları kapsamında hizmete açtı.

Uzun süredir devam eden koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan yüzme havuzu, 1 Temmuz normalleşme kararları kapsamında uygulanan pandemi tedbirleriyle yeniden açıldı.

Şanlıurfa kara yolundaki olimpik standartlardaki yüzme havuzu ve sosyal tesisler, düzenli olarak dezenfekte edilirken günlük yaklaşık 500 kişiyi ağırlıyor.

Sosyal tesislerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla görev yapan profesyonel cankurtaranlar, havuza girenleri uyararak kurallara uymalarını istiyor.

Gençlerin sıcak seyreden yaz günlerinde tehlike arz eden bölgelerde yüzmemeleri amacıyla her gün 10. 00 ile 16. 00 saatleri arasında hizmet veren havuza gelenler, gün boyu yüzmenin keyfini çıkarıyor.

-KÜÇÜK ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Sezon boyunca hizmet vereceği belirtilen havuzda sıcaklardan bunalan çocuklarda unutulmadı. Hazırlanan özel yüzme kabinine getirilen çocuklara da yakınlarının yardımıyla yüzme imkanı sunuluyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havuzun pandemi tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte edilerek ilaçlandığını söyledi.

Havuzun hizmete açılmasına sevindiğini dile getiren Muhammed Altundal, "'Sıcak yaz günlerinin başlamasıyla serinleyebilecek bir ortam bulmakta zorlanıyorduk, salgın sebebiyle kapalı olan havuzun tekrardan hizmet vermesi bizleri sevindirdi. Herkesin temizliğe ve tedbire uyarak bu tür sosyal tesislerde zamanlarını geçirmeleri daha uygun olacaktır, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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