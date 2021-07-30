Siverek Belediye Başkan Ayşe Çakmak, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Siverek Belediye Başkan Ayşe Çakmak, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Siverek Belediye Başkan Ayşe Çakmak, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi Başkanı Ayşe Çakmak, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi Başkanı Ayşe Çakmak, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Tarihi Cudi Paşa Konağı'nda yerel ve ulusal basının temsilcileriyle buluşan Çakmak, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda yapılması planlanan ve devam eden projeleri değerlendiren Çakmak, gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Fırat Nehri'nden getirilecek içme suyu projesinin isale hattında çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Ayşe Çakmak, projenin tamamlanmasıyla ilçede 50 yıl su sorunu yaşanmayacağını belirtti.

Kent merkezinde devam eden alt yapı çalışmalarını takip ettiklerini ifade eden Çakmak, "Elektrik şebekesinin yer altına alınması kapsamında ilgili kurumca yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri anbean ilgili kuruma ileterek çözülmesini talep ediyoruz." dedi.

Çakmak, ayrıca kent merkezindeki suyun arttırılmasına yönelik çeşitli noktalarda sondaj çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Siverek Belediye Başkan Ayşe Çakmak, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Siverek Belediye Başkan Ayşe Çakmak, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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