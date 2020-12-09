Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı
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Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı

09.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:23

Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Sivasspor yönetim kurulu yedek üyesi Emre Özgü, eşi ve oğlu yaralandı.

Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Sivasspor yönetim kurulu yedek üyesi Emre Özgü, eşi ve oğlu yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Sivasspor yönetim kurulu yedek üyesi Emre Özgü, eşi ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanın trafiğe kapalı olan eski yolunda meydana geldi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv karşılaşması için Sivas Nuri Demirağ Havalimanından Sivaspor'u uğurlayan Sivasspor yönetim kurulu yedek üyesi Emre Özgü, dönüş yolunda Range Rover marka 58 DD 444 plakalı cipi ile trafiğe kapalı yoldaki çukura düştü. Kazada Sivassporlu yönetici Emre Özgü, oğlu Özgür ve eşi Esra Özgü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya yoğun sisin neden olduğu düşünülüyor. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı
Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı
Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı
Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı
Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı
Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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